В селе Княжое Рязанской области завершают ремонт моста через Ранову

15 Сент. 12:25 2018-09-15T12:25:52+03:00

Сооружение построили в Кораблинском районе в конце 1960-х, а в 2017 году его ограждение рухнуло в реку

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На севере Кораблинского района завершаются работы по реконструкции автодорожного моста через реку Ранова между селом Княжое и поселком Газопровода. Движение по популярной дороге Ухолово-Ибердский-Рязань на протяжении трех месяцев было ограничено на этом мосту одной полосой и регулировалось светофором.

Сооружение, которое позволило сократить путь в южные районы области, построено в конце 1960-х годов. В XXI веке много автомобилей, в том числе из других регионов, стало проезжать через мост, направляясь в восстановленный Ибердский Александро-Невский монастырь. В июне 2017 года ограждение моста с одной стороны обрушилось в реку.

Ремонтные работы начались с наступлением теплого сезона в 2018 году. Бригады рабочих уже восстановили ограждение и сейчас завершают укладку дорожного покрытия. После сдачи работ мост будет полностью открыт для автомобильного и пешеходного движения.

На мосту восстановлено ограждение, заново уложен асфальтФото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ