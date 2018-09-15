Рязанский цирк открылся после реконструкции, длившейся более 3 лет

15 Сент. 11:37 2018-09-15T11:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Первым представлением в реконструированном здании Рязанского цирка, который открылся вечером 14 сентября, стала программа «Цирк на льду» – единственный в мире аттракцион белых медведей, которых привезли в Рязань дрессировщики Юлия Денисенко и Юрий Хохлов.

Первыми зрителями в новом сезоне стали строители и почетные гости.

Ремонт в здании продолжался три с половиной года. Как сообщает «Росгосцирк», общая стоимость работ составила 705 миллионов рублей. Она могла бы оказаться дешевле, но в самом начале, в январе 2015 года, в цирке произошел пожар – пламя вырывалось на улицу сквозь купол, на котором уже шли работы.

До этого в строении, возведенном на Лыбедском бульваре в 1971 году, капитальный ремонт не проводился ни разу. Теперь сектора в зале для удобства зрителей, которые ищут свои места, разделили с помощью окраски – в зеленый, синий, красный и желтый цвет. При отделке манежей (главного и репетиционного) использован каучук. Также здание цирка получило совершенно новую систему подсветки фасада.