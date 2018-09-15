Ночью сгорели дома рязанцев в Ряжске и Сасовском районе
В ночь на 15 сентября практически одновременно, в 2:04 и в 2:07 сотрудникам МЧС поступили сообщения о загоревшихся жилых домах.
В Ряжске пламя охватило щитовой дом, обложенный кирпичом. На пожар выехали 2 пожарных автомобиля и 5 человек личного состава государственной противопожарной службы. Пострадавших не было, но дом практически полностью был уничтожен огнем.
Не удалось спасти и дом в селе Берестянки Сасовского района. Там загорелся 3-квартирный деревянный жилой дом и соседние деревянные сараи, крытые шифером. На пожар прибыли 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава государственной противопожарной службы, а кроме того 3 человека добровольной пожарной команды на своем автомобиле и 2 человека ведомственной пожарной охраны – тоже на пожарной машине. Два сарая удалось спасти, но жилой дом уничтожен огнем. Есть один пострадавший.
Причина пожаров и ущерб от них устанавливаются.