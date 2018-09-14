2018-09-14T18:18:08+03:00
Общество

В Рязани временно закроют один из пунктов КВЦ

Прием платежей здесь приостановят на неделю
Мария БЛИНОВА
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На будущей неделе в Рязани не будет работать один из пунктов приема платежей КВЦ, сообщается на сайте муниципального предприятия.

Точка расположена в районе Дягилево: на улице Забайкальской, в доме №14б – это магазин «Магнит». Последний будут ремонтировать, чем и вызвано закрытие пункта КВЦ с понедельника, 17 сентября, по воскресенье, 23 число.

Оплатить коммунальные услуги в это время можно в ближайших отделениях «Сбербанка» и «Почты России», расположенных на улице Белякова, дом № 9.

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