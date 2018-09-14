2018-09-15T21:19:16+03:00
Общество

В воскресенье в Рязани изменят маршруты №7 и №88

Схему поменяют на три часа
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В конце недели на три часа свои маршруты поменяют автобус №7 и маршрутка №88, сообщает пресс-служба горадминистрации Рязани.

Схему движения меняют из-за закрытия движения по Ряжскому шоссе в районе дома №18 – здесь будут ремонтировать теплотрассу.

Транспорт изменит маршруты в воскресенье, 16 сентября с 7.00 до 12.00: со стороны площади Театральной до остановки «Завод Рязцветмет» автобус №7 и маршрутка №88 следуют по своим маршрутам, а далее – в прямом и обратном направлении – по улице Рязанской, через остановку ТЦ «Олимп», по улице Южный Промузел, по дороге в районе ОАО «Рязанское химволокно» с выездом на Ряжское шоссе. Затем – по своим маршрутам.

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