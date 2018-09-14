Рязанскую ОКБ ремонтируют за счет спонсоров
В этом году в рязанской Областной клинической больнице провели капитальный ремонт четырех отделений. Деньги поступили из резервного фонда Президента России. Сейчас работа продолжается – уже за счет благотворителей, сообщает региональный минздрав.
На деньги средств спонсоров в порядок приводят блоки, предназначенные для медиков. Здесь меняют полы, двери, восстанавливают и красят стены, устанавливают новую мебель.
– Мы планируем, что в ближайшее время больница будет полностью отремонтирована, – говорит главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.
Кстати, в ОКБ появилась и удобная навигация. Единовременно в этой больнице лечатся около тысячи человек.
Еще недавно эти коридоры выглядели совсем иначе. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.