Рязанскую ОКБ ремонтируют за счет спонсоров

14 Сент. 16:06 2018-09-14T16:13:34+03:00

Сориентироваться в многочисленных коридорах главной больницы региона теперь будет проще. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.

На деньги благотворителей приводят в порядок помещения для врачей

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В этом году в рязанской Областной клинической больнице провели капитальный ремонт четырех отделений. Деньги поступили из резервного фонда Президента России. Сейчас работа продолжается – уже за счет благотворителей, сообщает региональный минздрав.

На деньги средств спонсоров в порядок приводят блоки, предназначенные для медиков. Здесь меняют полы, двери, восстанавливают и красят стены, устанавливают новую мебель.

– Мы планируем, что в ближайшее время больница будет полностью отремонтирована, – говорит главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Кстати, в ОКБ появилась и удобная навигация. Единовременно в этой больнице лечатся около тысячи человек.