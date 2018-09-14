В Рязани закрывают «Фестивальное лето»

14 Сент. 15:29 2018-09-14T15:29:48+03:00

Под занавес горожане увидят фаер-шоу и пиротехническое шоу

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В пятницу, 14 сентября, горожан приглашают на закрытие уходящего сезона «Фестивального лета» на улице Почтовой, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Гостей ждут интерактивные площадки, организованные городскими учреждениями образования, культуры и спорта. Кроме этого, свои программы подготовили: клуб для детей и взрослых «Конфетти», студии «Ералаш», библиотека имени Горького и «Кинолаб».

Весь вечер на главной пешеходной улице Рязани будут работать спортивные и танцевальные площадки. На сцене около Почтамта выступят оркестр барабанщиков «Синкопа», коллективы и солисты Рязанского дворца молодежи, «Арт-центра», продюсерского центра «Медиа формат», театра песни Аллы Гуреевой, вокальной студии «Арс Нова» и кавер-группа «Балалайка-62».

На закрытии сезона подведут итоги конкурса «Мое лето в Рязани»: наградят тех, кто посетил максимальное число городских праздников. Победитель получит цифровой фотоаппарат, а призеры – флешки, наушники и селфи-палки.

Завершится этот сезон «Фестивального лета» красочными фаер-шоу и пиротехническим шоу.

Начало праздника в 18.00.