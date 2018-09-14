В Рязанской области едва не сгорел парк-дендрарий и музей-усадьба Худекова
В четверг, 13 сентября, сотрудники музея-усадьбы Сергея Худекова и представители поселковой администрации, вместе с пожарными расчетами спасли от огня уникальный дендропарк в селе Ерлино Кораблинского района.
Как сообщает издательство «Пресса», огонь пришел по полю со стороны села Никольское около полудня и перекинулся на территорию старого сада, примыкающего к парку-дендрарию. Из местной школы пришлось эвакуировать всех учащихся, поскольку учебное заведение располагается непосредственно на территории парка.
На помощь местным жителям на тушение прибыли два пожарных расчета из райцентра Кораблино, два из Скопина и один из Пронского района.
К 17.00 пламя удалось локализовать. Тушение огня продолжалось до позднего вечера. По оценкам специалистов, выгорело несколько гектаров земли.
Напомним, что парк-дендрарий в Ерлино – своего рода прообраз знаменитого сочинского дендрария, который тот же Худеков разбил на побережье Черного моря.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»