В Рязанской области едва не сгорел парк-дендрарий и музей-усадьба Худекова

14 Сент. 14:53 2018-09-14T14:54:02+03:00

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В четверг, 13 сентября, сотрудники музея-усадьбы Сергея Худекова и представители поселковой администрации, вместе с пожарными расчетами спасли от огня уникальный дендропарк в селе Ерлино Кораблинского района.

Как сообщает издательство «Пресса», огонь пришел по полю со стороны села Никольское около полудня и перекинулся на территорию старого сада, примыкающего к парку-дендрарию. Из местной школы пришлось эвакуировать всех учащихся, поскольку учебное заведение располагается непосредственно на территории парка.

На помощь местным жителям на тушение прибыли два пожарных расчета из райцентра Кораблино, два из Скопина и один из Пронского района.

К 17.00 пламя удалось локализовать. Тушение огня продолжалось до позднего вечера. По оценкам специалистов, выгорело несколько гектаров земли.

Напомним, что парк-дендрарий в Ерлино – своего рода прообраз знаменитого сочинского дендрария, который тот же Худеков разбил на побережье Черного моря.