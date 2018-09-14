«Водоканал» Рязанского района незаконно сливал стоки в три реки и ручей

14 Сент. 15:04 2018-09-14T15:04:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Природоохранная прокуратура уличила «ЖКХ Рязанский Водоканал» в несанкционированном сбросе сточных вод. Предприятие-нарушитель проигнорировало представление в адрес директора, поэтому правоохранители обратились в суд.

- В ходе проверки установлено, что МКП "ЖКХ Рязанский Водоканал" осуществляет сброс сточных вод в реки Рака, Плетенка и Листвянка, ручей Кожка в отсутствии разрешительной документации, - сообщается на сайте ведомства.

Суд удовлетворил исковые требования, обязав ответчика оформить «решение на право пользования водными объектами, разработать и согласовать нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты».