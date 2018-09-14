2018-09-14T13:55:14+03:00
Общество

В центре Рязани перекроют сразу две улицы

Ограничения связаны с ремонтными работами
Ирина КОВАЛЕВА
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Утром 17 сентября в Рязани перекроют улицу Радищева в районе дома №28 и улицу Полевую рядом с домом №96. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытие улицы Радищева связано с проведением ремонта теплотрассы. Движение здесь обещают открыть 22 сентября. А вот на улице Полевой строят многоквартирный дом и планируют вынос водопровода. Движение здесь восстановят на неделю позже – 29 сентября.

На время проведения работ на улицах установят ограждения, предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Автолюбителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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