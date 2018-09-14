Пьяный рязанцец похитил терминал для оплаты покупок банковскими картами

14 Сент. 12:41 2018-09-14T12:41:10+03:00

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В полицию Рязани обратился директор одного из супермаркетов, расположенных в Московском районе, который сообщил, что с кассы магазина пропал терминал для оплаты покупок банковскими картами. Стражи правопорядка выехали на место и проанализировали записи с камер наблюдения. Одна из камер запечатлела, как неизвестный мужчина, проходя мимо закрытой кассы, взял терминал и спрятал его под одежду.

Опрос свидетелей показал, что подозреваемый уехал из магазина на отечественном автомобиле. Вскоре в одном из соседних дворов стражам правопорядка удалось обнаружить эту машину. По автомобилю полицейские установили и его хозяина – 30-летнего жителя Рязани. Когда люди в форме нашли подозреваемого, тот был нетрезв и не смог объяснить, зачем ему понадобился терминал. Похищенное изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.