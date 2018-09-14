В Рязанской области наказали маму, пустившую за руль несовершеннолетнюю дочь

14 Сент. 12:24 2018-09-14T12:26:04+03:00

Это расценили как неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка

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В Кораблинском районе женщину наказали за то, что она пустила за руль свою дочь. Дело об административном нарушении возбудила прокуратура, проверив информацию от полицейских.

- Жительница района допустила передачу управления транспортным средством своей несовершеннолетней дочери, чем поставила под угрозу ее жизнь и здоровье, - говорится в релизе.

Рассмотрев дело в комиссии по делам несовершеннолетних, мать наказали по статье «Неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», штраф по которой предусмотрен небольшой – от 100 до 500 рублей.