В Рязанской области наказали маму, пустившую за руль несовершеннолетнюю дочь
Это расценили как неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка
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В Кораблинском районе женщину наказали за то, что она пустила за руль свою дочь. Дело об административном нарушении возбудила прокуратура, проверив информацию от полицейских.
- Жительница района допустила передачу управления транспортным средством своей несовершеннолетней дочери, чем поставила под угрозу ее жизнь и здоровье, - говорится в релизе.
Рассмотрев дело в комиссии по делам несовершеннолетних, мать наказали по статье «Неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», штраф по которой предусмотрен небольшой – от 100 до 500 рублей.