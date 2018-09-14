2018-09-14T11:10:21+03:00
Происшествия

На рязанской дороге 68-летний водитель на Volvo улетел в кювет

И это единственная авария за сутки
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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13 сентября около 17:00 в Касимовском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Автомобиль Volvo съехал в кювет, врезался в дерево, а после этого перевернулся. За рулем машины был 68-летний житель Москвы. Мужчина получил травмы и обращался за помощью врачей.

Других ДТП на дорогах Рязанской области за прошедшие сутки не зарегистрировано. За это время в регионе произошло 6 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6924 нарушения ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

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