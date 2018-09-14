В Рязанской области проведут Единый день выпускника

14 Сент. 10:24 2018-09-14T10:24:37+03:00

За такой праздник высказалось большинство старшеклассников и педагогов

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13 сентября в Рязани обсудили концепцию проведения в регионе Единого дня выпускника в 2019 году. В обсуждении приняли участие губернатор Николай Любимов, представители областной и городской власти, школьники и педагоги, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о проведении в области Единого дня выпускника принято после опроса родителей и учителей, которое провели еще в декабре 2017 года. Тогда большинство высказались в поддержку такого праздника.

На обсуждении будущей концепции свои предложения высказывали старшеклассники, активисты регионального движения школьников, молодежных и детских общественных организаций.

– Главная особенность сегодняшней встречи в том, что все озвученные предложения не растворятся в воздухе, а будут зафиксированы и в дальнейшем лягут в основу концепции праздника, – сказал Николай Любимов. – Наша задача – грамотно оформить предложения, поступившие от активной молодежи, и вместе их реализовать.