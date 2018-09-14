В сгоревшем под Рязанью автомобиле пострадал 49-летний мужчина

14 Сент. 09:30 2018-09-14T09:31:21+03:00

Он доставлен в больницу

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13 сентября в 21 час 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Старое Батурино Рыбновского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В селе загорелся автомобиль, тушить который выехал один пожарный расчет. Как пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе, пострадал мужчина 1969 года рождения – он доставлен в больницу. Машина сгорела.

А спустя 35 минут загорелся деревянный дом в деревне Викулово Клепиковского района. С гнем боролись два пожарных расчета. Дом в итоге сгорел, пострадавших нет.