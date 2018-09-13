2018-09-13T19:12:47+03:00
Происшествия

Рязанец, получивший тяжелые травмы на территории бывшего Комбайного завода, скончался

Мужчина приезжал на предприятие к своему знакомому
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 11 сентября на территории бывшего Комбайнового завода в Рязани произошло ЧП. На глухонемого мужчину обрушился железобетонный козырек входной конструкции. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу, где на следующий день он скончался.

В эфире телекомпании «Город» следователи Московского МСО г. Рязань СКР по Рязанской области прокомментировали трагедию:

- Погибший не работал на предприятии, а приехал туда к своему товарищу. Выйдя из административного здания, он начал проводить некие манипуляции со своим автомобилем. В этот момент произошло обрушение. Очевидцы вытащили мужчину из-под плиты и вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

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