В Рязанской области создадут два новых ведомства, регулирующих строительство

13 Сент. 17:24 2018-09-13T17:31:38+03:00

Губернатор считает, что надо сконцентрировать квалифицированные кадры

Изменить размер текста: A A

13 сентября в правительстве Рязанской области прошло совещание по вопросам совершенствования градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.

На совещании губернатор Николай Любимов заявил, что региону необходима единая градостроительная политика, направленная на пространственное и функциональное развитие.

По информации Главархитектуры, 95% областных документов, которые регламентируют градостроение – нелегитимны и не отвечают современным требованиям. При этом кадры муниципалитетов, занимающихся этими вопросами, довольно слабы.

Нет у нас и информационной системы, то есть оперативной карты, необходимой и строителям, и властям – для владения ситуацией. Создать ее, кстати, в облправительстве планировали еще при предыдущем губернаторе.

– Чтобы решить все эти проблемы, необходимо провести реструктуризацию системы управления градостроительной деятельностью, – заявил Николай Любимов.

Губернатор предложил перераспределить полномочия, создать новую вертикаль и открыть два ведомства:

– Центр государственной экспертизы проектов и ценообразования в строительстве

– Центр градостроительного развития региона.

– Реорганизация позволит эффективнее решать градостроительные задачи, сконцентрировать квалифицированные кадры, сократить сроки рассмотрения и подготовки документации, максимально автоматизировать процесс. Даст и ряд других преимуществ, – заявил глава региона.

Напомним, утром того же дня стало известно о создании в области еще одной госструктуры – Дирекции дорог.