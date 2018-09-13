В Рязани откроется «Читающий мир»

13 Сент. 17:46 2018-09-13T17:47:05+03:00

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С 19 по 22 сентября в Рязани уже в четвертый раз пройдет межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Его главными организаторами являются правительство Рязанской области и Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького совместно с Ассоциацией книгоиздателей России.

В этом году в фестивале примут участие 93 издательства и издающих организаций из 25 регионов страны, а также из Донецкой, Луганской Народных Республик и Республики Таджикистан.

Программа фестиваля включит в себя около 300 различных мероприятий. В их числе чемпионат по чтению вслух национальной литературы «Живое слово», мастер-классы для детей и взрослых и даже спектакль одного из московских театров.

Центральным событием фестиваля уже традиционно станет выставка-ярмарка книг ведущих издательств России. Кроме того, состоятся встречи с писателями и поэтами, презентации книг, круглые столы и конференции, подведение итогов конкурса «Книга года».

Как и в прошлом году, в фестивале участвуют все муниципальные образования Рязанской области и учреждения культуры областного центра. С программой мероприятия можно познакомиться в группе библиотеки имени Горького «ВКонтакте».