В СК знают, кто стоит за убийством рязанского предпринимателя Александра Заварзина

13 Сент. 16:47 2018-09-13T16:48:19+03:00

Имена заказчика и исполнителя пока не называются

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Следователи установили личности исполнителя и заказчика убийства предпринимателя Александра Заварзина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

- В интересах следствия мы пока не можем раскрывать их имена, - сказала старший помощник руководителя регионального управления ведомства Анжелика Евдокимова.

Напомним, около 18 часов 12 февраля в Рязани, на улице Сенной, неизвестный напал на соучредителя ООО «Эра». Мужчина нанес Заварзину, по некоторым данным, 19 колото-резаных ран и скрылся. Пострадавшего доставили в БСМП, где он вскоре скончался.