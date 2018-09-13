Роспотребнадзор: Каждая сотая проба еды в рязанских школах и детсадах не соответствует нормам
В 2018 году Роспотребнадзор провел 245 проверок организации питания детей в образовательных учреждениях Рязанской области. В частности, ревизоры изучили деятельность 40 поставщиков продовольствия.
- Наибольшее число нарушений касалось несоблюдения режимных моментов на пищеблоках, требований к составлению меню, посуде и производственному инвентарю, а также несоблюдения правил личной гигиены работниками, - сообщает пресс-служба регионального управления.
Из почти 2000 проб готовых блюд и почти 400 проб пищевых продуктов 0,8% не соответствовали нормативным микробиологическим, а 1,1% - санитарно-химическим показателям.
Всего же за нарушения санитарного законодательства Роспотребнадзор наложил 1,3 миллиона рублей штрафов, составив 271 протокол.