В Рязани на аллею путешественников упало дерево

13 Сент. 15:03 2018-09-13T16:19:06+03:00

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Около десяти часов утра в четверг, 13 сентября, в Рязанском городском парке на аллею путешественников упало дерево. Во время инцидента никто из рязанцев и гостей города не пострадал, также не получили повреждений и бюсты наших знаменитых земляков. Утром и днем в этот день порывы ветра достигали 12 метров в секунду. Возможно, именно ветер стал причиной инцидента.

Через несколько часов коммунальные службы распилили и убрали упавшее дерево. В настоящее время аллея вновь готова принимать прогуливающихся по парку людей.