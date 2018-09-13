В Рязани на аллею путешественников упало дерево
Люди и бюсты знаменитых земляков не пострадали
Фото: соцсети.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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Около десяти часов утра в четверг, 13 сентября, в Рязанском городском парке на аллею путешественников упало дерево. Во время инцидента никто из рязанцев и гостей города не пострадал, также не получили повреждений и бюсты наших знаменитых земляков. Утром и днем в этот день порывы ветра достигали 12 метров в секунду. Возможно, именно ветер стал причиной инцидента.
Через несколько часов коммунальные службы распилили и убрали упавшее дерево. В настоящее время аллея вновь готова принимать прогуливающихся по парку людей.
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