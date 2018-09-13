2018-09-13T14:47:52+03:00
Общество

Рязанские школьники помогут в сборке медицинского прибора Елатомского завода

А в самом поселке в этом году откроют филиал технопарка
Елизавета БОЙКОВА
Поделиться:
Школьники изучают здесь основы техники будущего – нанотехнологии и робототехникуШкольники изучают здесь основы техники будущего – нанотехнологии и робототехнику
Изменить размер текста:

Воспитанники рязанского кванториума «Дружба» помогут сотрудникам Елатомского приборного завода в сборке нового аппарата. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 13 сентября, сообщил директор технопарка Антон Маликов. А в самом поселке Елатьма в этом году откроют филиал кванториума, добавил его руководитель.

Помимо елатомского предприятия рязанские школьники сотрудничают с рыбновским молочным заводом – помогают в модернизации отдельных составляющих конвейера.

Есть у технопарка и теоретические наработки, которые пока не воплощены в реальность. В их числе: дирижабль, способный менять форму, беспилотник для разбрасывания конфетти и визиток, а также стол, превращающийся в игротеку.

Напомним, что День открытых дверей пройдет в «Дружбе» в пятницу, 14 сентября. В этом году сюда набирают около 360 слушателей – занятия проводятся бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24