Рязанские школьники помогут в сборке медицинского прибора Елатомского завода
Воспитанники рязанского кванториума «Дружба» помогут сотрудникам Елатомского приборного завода в сборке нового аппарата. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 13 сентября, сообщил директор технопарка Антон Маликов. А в самом поселке Елатьма в этом году откроют филиал кванториума, добавил его руководитель.
Помимо елатомского предприятия рязанские школьники сотрудничают с рыбновским молочным заводом – помогают в модернизации отдельных составляющих конвейера.
Есть у технопарка и теоретические наработки, которые пока не воплощены в реальность. В их числе: дирижабль, способный менять форму, беспилотник для разбрасывания конфетти и визиток, а также стол, превращающийся в игротеку.
Напомним, что День открытых дверей пройдет в «Дружбе» в пятницу, 14 сентября. В этом году сюда набирают около 360 слушателей – занятия проводятся бесплатно.