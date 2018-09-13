Рязанский автолюбитель выиграл суд с «РЖД»

13 Сент. 14:08 2018-09-13T14:08:46+03:00

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда. Речь идет о возмещении материального ущерба за поврежденный автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанец обратился с иском к ОАО «РЖД». В ноябре 2017 года мужчина наехал на своем автомобиле на железнодорожное полотно, занесенное снегом. В результате машина получила серьезные повреждения. Независимая экспертиза оценила ремонт иномарки более чем в 100 тысяч рублей и автовладелец просил суд взыскать с ответчика эту сумму, а также судебные расходы.

В суде установили, что участок дороги, где произошел наезд, действительно находится в ведении «РЖД». Железнодорожное полотно выступает на 20 см выше уровня проезжей части, никакого настила не имеет, и в момент аварии его действительно занесло снегом. При этом никаких предупреждающих знаков здесь не было.

Суд решил, что ответственность за произошедшее лежит на «РЖД», так как участок дороги находится в пределах железнодорожного переезда. Истец же правил не нарушал.

Апелляционную жалобу железнодорожников облсуд не удовлетворил, оставив решение районного суда без изменений.