2018-09-13T14:33:19+03:00
Происшествия

В подъезд рязанской многоэтажки заползла гадюка

Обезвреживать ядовитую змею пришлось полицейским
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: издательство «Пресса»Фото: издательство «Пресса»
Изменить размер текста:

12 сентября полицейские Ряжска обезвредили ядовитую змею, заползшую в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В дежурную часть обратилась 33-летняя жительница многоэтажки на улице Кольцова, увидевшая рептилию на лестничной клетке. Прибывшие на место ЧП правоохранители поняли, что перед ними гадюка, и убили ее.

Напомним, в Ряжске это уже второй случай, когда пресмыкающееся приближается непосредственно к дому. Так, 28 августа в переулке Мичурина гадюка сильно напугала 81-летнюю женщину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24