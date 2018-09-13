В подъезд рязанской многоэтажки заползла гадюка

13 Сент. 13:30 2018-09-13T14:33:19+03:00

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12 сентября полицейские Ряжска обезвредили ядовитую змею, заползшую в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В дежурную часть обратилась 33-летняя жительница многоэтажки на улице Кольцова, увидевшая рептилию на лестничной клетке. Прибывшие на место ЧП правоохранители поняли, что перед ними гадюка, и убили ее.

Напомним, в Ряжске это уже второй случай, когда пресмыкающееся приближается непосредственно к дому. Так, 28 августа в переулке Мичурина гадюка сильно напугала 81-летнюю женщину.