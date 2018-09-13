2018-09-13T12:52:28+03:00
Происшествия

В столице задержан рязанец, снимавший детское порно

Мужчина дал признательные показания
Роман ДОРОФЕЕВ
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В Москве по подозрению в развратных действиях и использовании несовершеннолетнего ребенка в целях изготовления порнографических материалов задержан 35-летний житель Рязанской области. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по Москве. Мужчина уже дал признательные показания.

Установлено, что с 2012 по 2014 годы подозреваемый в одном из домов на западе столицы совершал развратные действия в отношении девочки 2001 года рождения. Также свою жертву мужчина снимал на видео.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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