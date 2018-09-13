В Рязанском районе загорелся лес
Площадь возгорания – 0,2 гектара
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13 сентября в 10 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о лесном пожаре в районе села Заборье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По уточненной информации, площадь охваченного огнем леса составила 0,2 гектара. На место выехали сотрудники «Пожлес» и противопожарной службы – всего четыре единицы техники и девять человек личного состава.
Как пояснили корреспонденту рязанской «Комсомолки», на данный момент пожар полностью локализован.