2018-09-13T12:38:19+03:00
Происшествия

В Рязанском районе загорелся лес

Площадь возгорания – 0,2 гектара
Ирина КОВАЛЕВА
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13 сентября в 10 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о лесном пожаре в районе села Заборье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По уточненной информации, площадь охваченного огнем леса составила 0,2 гектара. На место выехали сотрудники «Пожлес» и противопожарной службы – всего четыре единицы техники и девять человек личного состава.

Как пояснили корреспонденту рязанской «Комсомолки», на данный момент пожар полностью локализован.

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