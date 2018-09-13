В Рязанском районе загорелся лес

13 Сент. 12:38 2018-09-13T12:38:19+03:00

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13 сентября в 10 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о лесном пожаре в районе села Заборье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По уточненной информации, площадь охваченного огнем леса составила 0,2 гектара. На место выехали сотрудники «Пожлес» и противопожарной службы – всего четыре единицы техники и девять человек личного состава.

Как пояснили корреспонденту рязанской «Комсомолки», на данный момент пожар полностью локализован.