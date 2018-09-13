Рязанцев приглашают сыграть в робофутбол и окунуться в виртуальную реальность

13 Сент. 12:19 2018-09-13T13:28:11+03:00

За первый год работы технопарка обучение здесь прошли более 800 человек

В этом году «Дружба» наберет 360 слушателей

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14 сентября рязанский кванториум «Дружба» проведет День открытых дверей. Подробностями сотрудники технопарка поделились на пресс-конференции, которая состоялась накануне.

Гостям покажут, как собрать робота и управлять самолетом. Посетители смогут сыграть в робофутбол и окунуться в виртуальную реальность, а также сделать свою 3D-модель и записаться в технопарк: в этом году он набирает порядка 360 слушателей.

Напомним, кванториум «Дружба» работает в Рязани первый год. Школьники изучают здесь основы техники будущего – нанотехнологии и робототехнику. Курсы рассчитаны на детей 12-17 лет.

За год работы обучение по пяти направлениям прошли уже более 800 человек. Ребята не только освоили азы робототехники, но и сами стали изобретателями – по итогам учебы прошла защита дипломных проектов.

В числе новшеств наступившего учебного года – открытие направления «интернет-маркетинг» и запуск платных курсов. Их в технопарке откроют с января, когда «Дружба» станет автономным учреждением.

Свои двери для посетителей кванториум откроет в пятницу – в 16.00.