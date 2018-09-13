Рязанцев приглашают сыграть в робофутбол и окунуться в виртуальную реальность
14 сентября рязанский кванториум «Дружба» проведет День открытых дверей. Подробностями сотрудники технопарка поделились на пресс-конференции, которая состоялась накануне.
Гостям покажут, как собрать робота и управлять самолетом. Посетители смогут сыграть в робофутбол и окунуться в виртуальную реальность, а также сделать свою 3D-модель и записаться в технопарк: в этом году он набирает порядка 360 слушателей.
Напомним, кванториум «Дружба» работает в Рязани первый год. Школьники изучают здесь основы техники будущего – нанотехнологии и робототехнику. Курсы рассчитаны на детей 12-17 лет.
За год работы обучение по пяти направлениям прошли уже более 800 человек. Ребята не только освоили азы робототехники, но и сами стали изобретателями – по итогам учебы прошла защита дипломных проектов.
В числе новшеств наступившего учебного года – открытие направления «интернет-маркетинг» и запуск платных курсов. Их в технопарке откроют с января, когда «Дружба» станет автономным учреждением.
Свои двери для посетителей кванториум откроет в пятницу – в 16.00.