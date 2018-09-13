В Рязани перекроют движение еще на одной улице

13 Сент. 11:53 2018-09-13T11:53:42+03:00

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С 8.00 14 сентября до 24.00 5 октября в районе дома №7 по улице Космонавтов ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перекроют только одну полосу – в сторону улицы Станкозаводской. Причина ограничения – ремонт теплотрассы.

На время проведения работ на улице Космонавтов установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место ремонта огородят.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, что 13 сентября также из-за ремонта теплотрассы на 5 дней перекрыли участок улицы Яхонтова.