В Рязани перекроют движение еще на одной улице
Причина – ремонт теплотрассы
Фото: Яндекс.Карты
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С 8.00 14 сентября до 24.00 5 октября в районе дома №7 по улице Космонавтов ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Перекроют только одну полосу – в сторону улицы Станкозаводской. Причина ограничения – ремонт теплотрассы.
На время проведения работ на улице Космонавтов установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место ремонта огородят.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, что 13 сентября также из-за ремонта теплотрассы на 5 дней перекрыли участок улицы Яхонтова.