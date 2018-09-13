2018-09-13T11:33:35+03:00
Здоровье

В рязанской глубинке откроют школу трезвости

Пока потенциальным пациентам раздают брошюры и читают лекции
Мария БЛИНОВА
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Фото: издательство «Пресса»Фото: издательство «Пресса»
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11 сентября, в День трезвости, в Шацкой районной больнице организовали День открытых дверей, сообщает издательство «Пресса».

Всем пациентам, пришедшим в этот день на прием к врачам, раздали брошюры, методички и показали видеоролик о вреде алкоголя. Кроме этого, посетители больницы могли пройти тест- анкетирование на зависимость от алкоголя, а в конференц-зале врач Лариса Гузева прочитала лекцию о пагубном влиянии спиртных напитков на организм.

– Чтобы этот день не прошел бесследно, мы планируем открыть профилактическую школу трезвости, – рассказала главный врач больницы Марина Колчева. – Кроме этого, ведем профилактическую работу по здоровому образу жизни среди молодежи района. Врач психолог-нарколог регулярно проводит беседы в учреждениях образования. Большую помощь нам оказывает и реабилитационный центр, в котором лечатся зависимые от наркотиков и алкоголя больные.

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