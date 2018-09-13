Рязанский суд заблокировал дюжину сайтов, торговавших «левыми» правами
С исковыми заявлениями обратилась прокуратура Железнодорожного района
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По требованию прокуратуры Железнодорожного района заблокированы сайты, торговавшие поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Блюстители закона обнаружили в интернете ресурсы, предлагающие всем желающим приобрести удостоверения на право управления любым транспортным средством, без обучения и итоговой аттестации.
Для того чтобы прекратить работу этих сайтов, прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд. По результатам их рассмотрения указанная в сети информация признана незаконной, поэтому приняты решения о блокировке 12 интернет-ресурсов торгующих «левыми» правами.