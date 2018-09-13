Менее чем за 48 часов в Рязани сгорели два автомобиля
ЧП произошли в поселке Приокский и в садоводческом товариществе
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Утром в четверг, 13 сентября, в 4.34 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Октябрьской в Рязани (пос. Приокский). Пламя полностью уничтожило автомобиль. На тушение пожара выезжал пожарный расчет – четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Сутками ранее – 11 сентября, в 23.53 – еще один автомобиль был уничтожен огнем в садоводческом товарищества «Садовод-3» (район Ситников) на территории Рязани. На тушение этого пожара отправлялись три человека личного состава.
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