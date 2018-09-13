В Рязани на проезжей части сбили 17-летнего велосипедиста

13 Сент. 10:33 2018-09-13T10:33:06+03:00

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12 сентября около 18:45 в Рязани на улице Есенина произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

42-летняя рязанка на автомобиле Nissan Micra ехала по второстепенной дороге. По предварительной информации, на перекрестке она не предоставила преимущество проезда 17-летнему велосипедисту, ехавшему по главной, и сбила юношу. В результате молодой человек получил травмы, с которыми отправлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы. В регионе произошло 17 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5661 нарушение ПДД, в том числе четыре факта управления в пьяном виде.