2018-09-13T10:10:03+03:00
Происшествия

В одном из дворов Рязани легковушка сбила 6-летнего ребенка

Девочке потребовалась помощь врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 12 сентября около 17:25 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в Канищеве – на улице Интернациональной. Двигаясь по дворовой территории, автомобиль Lada Vesta сбил 6-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. За рулем машины был 44-летний житель областного центра.

В результате ДТП девочка получила ушибы, ей оказали медицинскую помощь.

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