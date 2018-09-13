В одном из дворов Рязани легковушка сбила 6-летнего ребенка
Девочке потребовалась помощь врачей
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:
В среду, 12 сентября около 17:25 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария случилась в Канищеве – на улице Интернациональной. Двигаясь по дворовой территории, автомобиль Lada Vesta сбил 6-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. За рулем машины был 44-летний житель областного центра.
В результате ДТП девочка получила ушибы, ей оказали медицинскую помощь.