В Рязани перекрыли участок улицы Яхонтова
У дома №3 ремонтируют теплотрассу
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В Рязани утром 13 сентября перекрыли участок улицы Яхонтова. Это связано с ремонтом теплотрассы у дома №3, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
- Движение транспорта будет закрыто до конца суток 17 сентября, – говорится в релизе.
Кроме того, власти обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои маршруты с учетом этой информации.