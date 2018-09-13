В Рязани перекрыли участок улицы Яхонтова

13 Сент. 08:53 2018-09-13T08:53:39+03:00

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В Рязани утром 13 сентября перекрыли участок улицы Яхонтова. Это связано с ремонтом теплотрассы у дома №3, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- Движение транспорта будет закрыто до конца суток 17 сентября, – говорится в релизе.

Кроме того, власти обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои маршруты с учетом этой информации.