Рикошет обернулся для «Рязани-ВДВ» поражением в первом матче с «Русенгордом»

12 Сент. 20:57 2018-09-13T08:10:47+03:00

Перед игрой настрой рязанок был решительным – уступать они не собирались. Фото: Константина Колпакова.

Рязанская команда пропустила гол на последней минуте от своего же игрока

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12 сентября женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» вновь, как и четыре года назад, попробовал свои силы в Лиге Чемпионов УЕФА. По иронии судьбы рязанкам достался тот же соперник – команда "Русенгорд" из шведского города Мальме.

Поскольку соперники уже были знакомы и знали стиль игры друг друга, игра получилась довольно вязкой. Обе команды старались не допускать соперника к своим воротам, однако потенциально голевые моменты были и у тех, и у других. Тем не менее счет на табло не менялся.

Как ни старалась Елена Данилова, а поразить ворота шведок ей так и не удалось. Фото: Константина Колпакова.

Во второй половине второго тайма рязанки стали обновлять состав, выпуская на поле свежие силы. В одной из замен, по словам главного тренера рязанок Константина Климашина, вместо игравшей откровенно слабо Елены Морозовой на поле вышла только что оправившаяся от травмы Анна Беломытцева.

Кто бы знал, что эта замена станет роковой!

Когда шла уже последняя минута основного времени матча, когда казалось, что ничья уже в кармане у «десантниц», после удара шведского игрока мяч рикошетом от ноги Анны закатился в ворота рязанок… Увы, но Рязань проиграла с минимальным счетом 1:0.

Ответная игра состоится в шведском городе Мальме 26 сентября.