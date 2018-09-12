ХК «Рязань» одержал вторую гостевую победу

12 Сент. 18:33 2018-09-12T18:38:08+03:00

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В среду, 12 сентября, в Красноярске хоккейный клуб «Рязань» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встречался с местным «Соколом».

Счет в матче открыли рязанцы – на восьмой минуте отличился Артем Прохоров. Спустя пять минут красноярцы восстановили равновесие, реализовав большинство. У хозяев шайбу в актив записал Алексей Закарлюкин.

В начале второго периода гости снова вышли вперед. На этот раз в составе «горожан» отличился Сергей Кузнецов. Эта шайба оказалась победной. И хотя за две минуты до конца основного времени хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, перевести игру в овер-тайм им не удалось.

Отметим, что на последнем рубеже у рязанцев очень надежно смотрелся Петр Кочетков.