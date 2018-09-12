В Рязани началась вакцинация против гриппа и ОРВИ
В Рязанской области разворачивается прививочная кампания против гриппа среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Власти напоминают, что грипп поражает людей вне зависимости от возраста и нередко сопровождается тяжелыми осложнениями.
– Наиболее эффективный метод защиты от гриппа – это вакцинация, которая проводится ежегодно в сентябре и октябре. Она позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы от этой инфекции, – напоминают в сообщении.
Вакцинацию рекомендуют всем, но особенно людям из групп риска:
- детям с 6 месяцев
- детям, посещающим дошкольные учреждения образования
- учащимся 1–11 классов
- студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений
- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания
- взрослым старше 60 лет
- лицам, подлежащим призыву на военную службу
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, болезнями почек, метаболическими нарушениями и ожирением.
Людям, относящимся к этим категориям, вакцинацию в государственных медицинских организациях сделают бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.