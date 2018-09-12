В Рязани началась вакцинация против гриппа и ОРВИ

12 Сент. 18:03 2018-09-12T18:03:03+03:00

Прививку лучше сделать как можно раньше – чтобы организм успел подготовиться до прихода эпидемии

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В Рязанской области разворачивается прививочная кампания против гриппа среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Власти напоминают, что грипп поражает людей вне зависимости от возраста и нередко сопровождается тяжелыми осложнениями.

– Наиболее эффективный метод защиты от гриппа – это вакцинация, которая проводится ежегодно в сентябре и октябре. Она позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы от этой инфекции, – напоминают в сообщении.

Вакцинацию рекомендуют всем, но особенно людям из групп риска:

- детям с 6 месяцев

- детям, посещающим дошкольные учреждения образования

- учащимся 1–11 классов

- студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений

- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания

- взрослым старше 60 лет

- лицам, подлежащим призыву на военную службу

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, болезнями почек, метаболическими нарушениями и ожирением.

Людям, относящимся к этим категориям, вакцинацию в государственных медицинских организациях сделают бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.