2018-09-12T17:10:06+03:00
Общество

Минприроды сообщило ведомствам о «сероводородном» воздухе в Рязани

Только в Песочне с начала года выявлялось 39 превышений ПДК
Антон КОНОВАЛОВ
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За 2018 год региональное минприроды выявило уже 39 превышений предельно-допустимой концентрации сероводорода в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня, причем 23 из них – в июле. Стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом расположен на улице Новоселов.

- Информация направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Рязанской области, Управления Роспотребнадзора по Рязанской области и в администрацию города Рязани, - сообщило министерство горожанке на официальной странице губернатора Николая Любимова.

Отметим, что в августе в одной из проб лаборатория Рязанского гидрометцентра выявила концентрацию сероводорода, в 7,5 раза превышающую предельно допустимую. О каком конкретно районе областного центра идет речь, не уточнялось.

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