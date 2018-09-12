В двух районах Рязанской области сменились прокуроры

12 Сент. 16:40 2018-09-12T16:41:28+03:00

В Рыбном теперь будет Илья Максимов, а в Михайлове – Виталий Мартынов

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Приказами и.о. Генпрокурора РФ за подписью от 11 сентября в Михайловском и Рыбновском районах были назначены новые прокуроры. Ими стали соответственно Виталий Мартынов и Илья Максимов, сообщает пресс-служба ведомства в Рязанской области.

Виталия Валерьевича в 1997 году приняли на должность следователя прокуратуры Захаровского района. С 2001 года он возглавлял подразделение в Путятинском районе, а с 2009 по 2018-й – в Рыбновском районе.

Илья Николаевич, пришедший на его место, в Рязанской области с 2004 года. За это время он прошел путь от помощника прокурора Клепиковского района до прокурора Спасского района, коим начал работать в декабре 2013-го.