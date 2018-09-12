В двух районах Рязанской области сменились прокуроры
Приказами и.о. Генпрокурора РФ за подписью от 11 сентября в Михайловском и Рыбновском районах были назначены новые прокуроры. Ими стали соответственно Виталий Мартынов и Илья Максимов, сообщает пресс-служба ведомства в Рязанской области.
Виталия Валерьевича в 1997 году приняли на должность следователя прокуратуры Захаровского района. С 2001 года он возглавлял подразделение в Путятинском районе, а с 2009 по 2018-й – в Рыбновском районе.
Илья Николаевич, пришедший на его место, в Рязанской области с 2004 года. За это время он прошел путь от помощника прокурора Клепиковского района до прокурора Спасского района, коим начал работать в декабре 2013-го.