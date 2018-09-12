2018-09-12T16:41:28+03:00
Общество

В двух районах Рязанской области сменились прокуроры

В Рыбном теперь будет Илья Максимов, а в Михайлове – Виталий Мартынов
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приказами и.о. Генпрокурора РФ за подписью от 11 сентября в Михайловском и Рыбновском районах были назначены новые прокуроры. Ими стали соответственно Виталий Мартынов и Илья Максимов, сообщает пресс-служба ведомства в Рязанской области.

Виталия Валерьевича в 1997 году приняли на должность следователя прокуратуры Захаровского района. С 2001 года он возглавлял подразделение в Путятинском районе, а с 2009 по 2018-й – в Рыбновском районе.

Илья Николаевич, пришедший на его место, в Рязанской области с 2004 года. За это время он прошел путь от помощника прокурора Клепиковского района до прокурора Спасского района, коим начал работать в декабре 2013-го.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка засудила УК за упавший ей на голову кусок цемента
В Швеции футболистки «Рязань-ВДВ» уступили «Русенгорду»
Рязанский фотохудожник и натуралист Иван Назаров выпустил очередную книгу
Рязанский водитель убежал от полицейских, а потом сообщил об угоне
В Рязанской области перевернулась «десятка»
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
В рязанском селе Боковой Майдан тоннами будут выращивать огурцы и помидоры
В рязанском поселке Ермишь автомобиль улетел в реку
Рязанский суд огласил приговор мужчине, зарезавшему 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде
В центре Рязани жители остались без воды из-за аварии на водопроводе
Рязанский ТЦ «Солнечный» в Борках не станут закрывать из-за пожарных нарушений
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
За удар ножом в живот рязанца осудили на 4 года