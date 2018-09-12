На рязанском предприятии погиб рабочий

12 Сент. 15:43 2018-09-12T16:01:35+03:00

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В ночь на среду, 12 сентября, в Новомичуринске на предприятии по изготовлению бетонных изделий произошла трагедия. Оператор-сортировщик готовой продукции получил тяжелую травму, от которой скончался на месте происшествия. Установлено, что мужчину 1985 года рождения придавило огромным бетонным блоком.

В настоящее время по факту гибели человека Михайловский МСО СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Следователи осматривают место трагедии и устанавливают все обстоятельства происшествия.