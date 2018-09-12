В Рязани на улице Энгельса злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у мужчины кошелек

12 Сент. 11:30 2018-09-12T11:34:02+03:00

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В полицию Рязани обратился 38-летний житель областного центра. Он сообщил, что на улице Энгельса в поселке Приокский его остановил малознакомый мужчина и, угрожая ножом, отобрал у него кошелек, в котором находились банковские карты и 2800 рублей.

Стражи правопорядка незамедлительно отправились на поиски преступника. Полицейские тщательно обошли все окрестные дворы и в одном из них действительно нашли злоумышленника – тот с компанией приятелей решал, в какой магазин стоит идти за спиртным.

Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 52-летний житель города. Свой поступок он объяснил, тем, что якобы когда-то потерпевший сказал про него обидные слова. Похищенные деньги у мужчины изъяли.

Возбуждено уголовное дело, теперь рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы.