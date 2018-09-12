В Рязани осудили заключенного, который попытался наладить в тюрьме продажу наркотиков

12 Сент. 11:08 2018-09-12T11:15:01+03:00

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Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный вердикт по делу о попытке незаконного сбыта наркотиков в тюрьме, а также о покушении на дачу взятки должностному лицу.

Установлено, что в 2017 году осужденный 36-летний мужчина решил заняться в одной из рязанских колоний реализацией наркотиков. Для этого он договорился о продаже его знакомой партии наркотического средства. Кроме того, он обратился к сотруднику колонии с просьбой пронести товар на территорию.

Сотрудник ФСИН сообщил о просьбе заключенного в отдел безопасности. На следующий день в рамках спецоперации мужчина встретился с женщиной и забрал у нее пакет с наркотиками, а также свое «вознаграждение».

Суд признал заключенного виновным и приговорил к 10, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.