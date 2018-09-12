В Рязани осудили заключенного, который попытался наладить в тюрьме продажу наркотиков
Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный вердикт по делу о попытке незаконного сбыта наркотиков в тюрьме, а также о покушении на дачу взятки должностному лицу.
Установлено, что в 2017 году осужденный 36-летний мужчина решил заняться в одной из рязанских колоний реализацией наркотиков. Для этого он договорился о продаже его знакомой партии наркотического средства. Кроме того, он обратился к сотруднику колонии с просьбой пронести товар на территорию.
Сотрудник ФСИН сообщил о просьбе заключенного в отдел безопасности. На следующий день в рамках спецоперации мужчина встретился с женщиной и забрал у нее пакет с наркотиками, а также свое «вознаграждение».
Суд признал заключенного виновным и приговорил к 10, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»