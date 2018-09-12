2018-09-12T11:09:32+03:00
Общество

На фестивале «Спожинки» рязанцев удивят невиданными пирогами, страусом и испанскими козами

Гостям предложат и развлечься, и подкрепиться
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: www.ryazagro.ruФото: www.ryazagro.ru
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15 сентября в Рязани на площадке РГАТУ состоится фестиваль «Спожинки». Посетителей ждет обширная программа, в частности, удивить всех готовятся животноводы и пекари.

- На фестивале будет представлено все разнообразие подотраслей животноводства, а выставка «Рязанский карай-2018» пройдет в обновленном формате, - сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

На площадке крестьянского хозяйства из Старожиловского района предложат потренироваться в ловле сомов руками. Всеобщему взору предстанут более 100 нарядных животных, в том числе совсем недавно приехавшие из Испании козы и даже страус эму.

Выставка «Рязанский каравай - 2018» соберет 25 хлебопекарных предприятий. Продегустировать можно будет многие изделия, причем не только выпечку: например, квасы, сбитни и лимонады. Также желающим предложат проголосовать за лучший праздничный пирог, а на конкурсе «Угощение к чаю» хлебозавы представят на суд гостей сладкие кондитерские изделия.

Голоса принимаются до полудня, а сама выставка проработает с 9 до 15 часов.

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