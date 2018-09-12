В рязанском райцентре Hyundai сбил 14-летнего велосипедиста
Подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешился
Фото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:
11 сентября в городе Сасово в ДТП попал 14-летний велосипедист. После столкновения с Hyundai его с травмами доставили в медучреждение.
- По предварительным данным, несовершеннолетний переезжал (хотя должен был спешиться – Ред.) дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошел примерно в 17.54. За рулем автомобиля был 35-летний местный житель.
Всего за сутки в 5 ДТП пострадали 9 человек. На дорогах региона автоинспекторы поймали 9 пьяных водителей.