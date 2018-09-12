2018-09-12T10:28:23+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Hyundai сбил 14-летнего велосипедиста

Подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешился
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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11 сентября в городе Сасово в ДТП попал 14-летний велосипедист. После столкновения с Hyundai его с травмами доставили в медучреждение.

- По предварительным данным, несовершеннолетний переезжал (хотя должен был спешиться – Ред.) дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел примерно в 17.54. За рулем автомобиля был 35-летний местный житель.

Всего за сутки в 5 ДТП пострадали 9 человек. На дорогах региона автоинспекторы поймали 9 пьяных водителей.

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