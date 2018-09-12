В Рязани повалили 300 аварийных деревьев

12 Сент. 09:08 2018-09-12T10:11:56+03:00

Осталось еще столько же

Изменить размер текста: A A

Городские власти отчиталась о валке свыше 300 аварийных деревьев. И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов заявил, что всего планируется избавиться от более чем 600 представляющих опасность растений, в том числе во дворах.

- Валка аварийных, опасных, старых деревьев осуществляется на всей территории города. Сейчас опиловка и уборка веток производится на территории сквера на Соборной, - сказал руководитель 11 сентября.

Пока самые масштабные работы прошли на улице Крупской, где спилили 79 сухих стволов (большая часть – ясени). Осенью-зимой «санитарная прочистка зеленых насаждений» состоится в ЦПКиО.