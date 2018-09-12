2018-09-12T10:11:56+03:00
Общество

В Рязани повалили 300 аварийных деревьев

Осталось еще столько же
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

Городские власти отчиталась о валке свыше 300 аварийных деревьев. И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов заявил, что всего планируется избавиться от более чем 600 представляющих опасность растений, в том числе во дворах.

- Валка аварийных, опасных, старых деревьев осуществляется на всей территории города. Сейчас опиловка и уборка веток производится на территории сквера на Соборной, - сказал руководитель 11 сентября.

Пока самые масштабные работы прошли на улице Крупской, где спилили 79 сухих стволов (большая часть – ясени). Осенью-зимой «санитарная прочистка зеленых насаждений» состоится в ЦПКиО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка засудила УК за упавший ей на голову кусок цемента
В Швеции футболистки «Рязань-ВДВ» уступили «Русенгорду»
Рязанский фотохудожник и натуралист Иван Назаров выпустил очередную книгу
Рязанский водитель убежал от полицейских, а потом сообщил об угоне
В Рязанской области перевернулась «десятка»
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
В рязанском селе Боковой Майдан тоннами будут выращивать огурцы и помидоры
В рязанском поселке Ермишь автомобиль улетел в реку
Рязанский суд огласил приговор мужчине, зарезавшему 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде
В центре Рязани жители остались без воды из-за аварии на водопроводе
Рязанский ТЦ «Солнечный» в Борках не станут закрывать из-за пожарных нарушений
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
За удар ножом в живот рязанца осудили на 4 года