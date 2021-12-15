РНПК показала школьникам работу завода изнутри

Ярослав Лебедев, ведущий инженер исследовательской группы объясняет принцип работы пробоотборника для сжиженных газов.

Любая крупная компания всегда заботится о своих будущих кадрах, ведь гораздо лучше иметь в своем составе сотрудников, настроенных на профессию с ранних лет. РНПК работает в этом направлении, проводя профориентацию среди школьников.

На автобусе по заводу

Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала день открытых дверей для учеников школы №47. Около 40 гостей на автобусе провезли по территории завода, продемонстрировали работу передвижной экологической лаборатории и провели по залам испытательной лаборатории. Встречали гостей молодые специалисты предприятия, которые поделились собственным опытом трудоустройства на завод, рассказали школьникам о производстве, о выпускаемой продукции, о контроле качества нефтепродуктов, о природоохранных технологиях, внедряемых на заводе для сокращения влияния производства на окружающую среду.

– В первую очередь завод поразил своими размерами, – говорит Арсений Астахов, ученик 10–го «Б» школы №47. – Это огромное предприятие. Повсюду резервуары, бесконечные трубопроводы, железная дорога. Меня впечатлило, сколько профессий задействовано на производстве. Когда человек слышит: «РНПК»; то думает, что все профессии должны быть связаны с нефтью. Но здесь есть экологи, энергетики, экономисты, математики, юристы, которые в перегонке нефти не участвуют, но работают на нефтезаводе. Это очень интересно. Сразу видно, что здесь люди занимаются серьезным делом.

Молодые нефтяники ответили на вопросы школьников о возможностях продвижения по карьерной лестнице, о жизни в трудовом коллективе, участии в спортивных и культурно–массовых мероприятиях.

– Я хочу в будущем стать экологом, поэтому мне было интересно посмотреть нефтезавод изнутри и узнать, какая работа ведется по защите природы, – говорит школьница Ирина Егорушкина. – Нам очень подробно рассказали об исследованиях, которые ведет экологическая лаборатория предприятия. Я, думаю, что тоже могла бы этим заниматься в будущем.

Со школы и дальше – от ступени к ступени

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

Первой ступенью системы является «Роснефть–класс», действующий на базе рязанской школы №43. За 10–й и 11–й классы ученикам формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть». Во время обучения школьники участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях, организуемых молодыми специалистами завода.

Второй ступенью системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на завод.

Образовательными партнерами Рязанской НПК также являются два колледжа региона и 10 профильных вузов страны. В рамках реализации корпоративной программы благотворительности предприятие осуществляет поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно–лабораторное оборудование.

– Я сейчас учусь в выпускном классе, нахожусь в поиске будущей профессии, – говорит Анастасия Степанушкина, ученица школы №47. – Мне было очень интересно посмотреть нефтезавод, увидеть лабораторию, побыть на производстве. Кто знает, может, я тоже здесь буду работать.

В 2021 году в коллектив Рязанской НПК влились около 50 молодых кадров – выпускники вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области. Сегодня они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками–инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами.