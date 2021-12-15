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Общество15 декабря 2021 12:07

РНПК показала школьникам работу завода изнутри

Для учащихся школы №47 провели день открытых дверей
Источник:kp.ru
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Ярослав Лебедев, ведущий инженер исследовательской группы объясняет принцип работы пробоотборника для сжиженных газов.

Ярослав Лебедев, ведущий инженер исследовательской группы объясняет принцип работы пробоотборника для сжиженных газов.

Любая крупная компания всегда заботится о своих будущих кадрах, ведь гораздо лучше иметь в своем составе сотрудников, настроенных на профессию с ранних лет. РНПК работает в этом направлении, проводя профориентацию среди школьников.

На автобусе по заводу

Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала день открытых дверей для учеников школы №47. Около 40 гостей на автобусе провезли по территории завода, продемонстрировали работу передвижной экологической лаборатории и провели по залам испытательной лаборатории. Встречали гостей молодые специалисты предприятия, которые поделились собственным опытом трудоустройства на завод, рассказали школьникам о производстве, о выпускаемой продукции, о контроле качества нефтепродуктов, о природоохранных технологиях, внедряемых на заводе для сокращения влияния производства на окружающую среду.

– В первую очередь завод поразил своими размерами, – говорит Арсений Астахов, ученик 10–го «Б» школы №47. – Это огромное предприятие. Повсюду резервуары, бесконечные трубопроводы, железная дорога. Меня впечатлило, сколько профессий задействовано на производстве. Когда человек слышит: «РНПК»; то думает, что все профессии должны быть связаны с нефтью. Но здесь есть экологи, энергетики, экономисты, математики, юристы, которые в перегонке нефти не участвуют, но работают на нефтезаводе. Это очень интересно. Сразу видно, что здесь люди занимаются серьезным делом.

Молодые нефтяники ответили на вопросы школьников о возможностях продвижения по карьерной лестнице, о жизни в трудовом коллективе, участии в спортивных и культурно–массовых мероприятиях.

– Я хочу в будущем стать экологом, поэтому мне было интересно посмотреть нефтезавод изнутри и узнать, какая работа ведется по защите природы, – говорит школьница Ирина Егорушкина. – Нам очень подробно рассказали об исследованиях, которые ведет экологическая лаборатория предприятия. Я, думаю, что тоже могла бы этим заниматься в будущем.

Со школы и дальше – от ступени к ступени

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

Первой ступенью системы является «Роснефть–класс», действующий на базе рязанской школы №43. За 10–й и 11–й классы ученикам формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть». Во время обучения школьники участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях, организуемых молодыми специалистами завода.

Второй ступенью системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на завод.

Образовательными партнерами Рязанской НПК также являются два колледжа региона и 10 профильных вузов страны. В рамках реализации корпоративной программы благотворительности предприятие осуществляет поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно–лабораторное оборудование.

– Я сейчас учусь в выпускном классе, нахожусь в поиске будущей профессии, – говорит Анастасия Степанушкина, ученица школы №47. – Мне было очень интересно посмотреть нефтезавод, увидеть лабораторию, побыть на производстве. Кто знает, может, я тоже здесь буду работать.

В 2021 году в коллектив Рязанской НПК влились около 50 молодых кадров – выпускники вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области. Сегодня они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками–инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами.

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