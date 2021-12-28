Сбербанк провел чемпионат Рязанской области по банковским сервисам среди агентств недвижимости

Специалисты в области недвижимости продемонстрировали свои умения при работе с банковскими сервисами.

В регионе прошел чемпионат Рязанской области по банковским сервисам среди агентств недвижимости. Организатором мероприятия выступил Сбербанк.

Сначала состоялся отборочный этап среди агентств, которые имеют статус «серебро» и «золото». Это самые профессиональные агентства Рязанской области, качественно обслуживающие клиентов.

Чемпионат проводился по трем дисциплинам: «Ипотечные сервисы», «Сервис безопасных расчетов» и «Сервис электронная регистрация».

- Мы все знаем, что Сбербанк - это больше чем банк, и помимо просто выдачи ипотеки Сбер создал экосистему, которая позволяет безопасно, быстро, в одно касание провести сделки по купле-продаже недвижимости, - отметил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. - Хочу сказать, что чемпионат приурочен к 180-летию Сбербанка и, надеюсь, станет ежегодным.

Финал с 11 специалистами

23 декабря состоялся суперфинал. Организаторов чемпионата больше всего озадачили результаты участников по «Сервису электронной регистрации» - ведь в финал с одинаковым результатом вышли сразу 11 специалистов!

- Это не удивительно, ведь во время пандемии «Сервис электронной регистрации», в рамках которого можно подать документы на регистрацию сделки по купле-продаже недвижимости в удобное время за один визит в Сбербанк (без дополнительных посещений других учреждений), стала особенно востребована у рязанцев, - говорит Олег Сычев. - Ежемесячно проводится более 500 подобных сделок. Все агентства на столько качественно изучили эту услугу, что не удалось выявить явных финалистов. Из 21 агентства в финал прошли 11. Считаю, что все, кто прошел в финал по сервису «Электронной регистрации», уже являются победителями. Вот их имена:

- Макурина Ирина - ЦИК (Центральная ипотечная корпорация);

- Кашулина Анна - АН «Новоселье»;

- Котова Ольга - АН «Дело Недвижимость»;

- Кукушкина Ольга - АН «Недвижимость на Соборной»;

- Рундаева Марина - АН «ГРАНД-Н»;

- Карнаухова Ольга - АН VITTA;

- Карташова Светлана - АН «Арт-Прайм»;

- Колчанова Мария - АН «Личный Риэлтор»;

- Чадина Алина - АН «Удачный Выбор»;

- Попова Дарья - ЦАН (Центральное агентство недвижимости);

- Самойлова Елена - АН «Консультант по недвижимости».

Важный момент! Уже после проведения отборочных туров в Сбербанке запустили услугу, при которой электронная регистрация проходит непосредственно в агентстве недвижимости. И на следующий год по «Сервису электронной регистрации» участники чемпионата получат задание посложнее, но в то же время - интереснее.

Олег Сычев объявил, что чемпионат среди агентств недвижимости будет ежегодным.

Самый быстрый расчет

В дисциплине «Ипотечные сервисы» финалисткам - все девушки-специалисты из агентств недвижимости - необходимо было на время рассчитать минимально возможный ежемесячный платеж по ипотеке, исходя из следующей фабулы:

Семейная пара. Жене ровно 47 лет, мужу ровно 52 года. У супруги зарплатная карта банка «А», на которую она получает официальную зарплату в полном объеме. Стаж на последнем месте работы - с мая 2010 года. Супруг работал на том же месте, но в прошлом месяце сменил работу и теперь является зарплатным клиентом банка «Б». Они подобрали квартиру на витрине «Дом.Клик», размещенную агентством недвижимости восемь дней назад. Стоимость квартиры - 3 млн 950 тысяч рублей. Они готовы внести минимальный первоначальный взнос, но при этом обеспечивающий максимально выгодные условия поставки.

Первый расчет и ответ поступил от риелтора-финалиста буквально через 35 секунд после объявления старта, а после проверки всех результатов судьи огласили победителей.

В упорной борьбе чемпионом Рязанской области стала Мария Михайлова, представляющая Центральную ипотечную корпорацию. Призерами также стали Любовь Гирина из Центрального агентства недвижимости и Мария Колчанова из АН «Личный Риэлтор».

Выполнение практических заданий показало, что в агентствах недвижимости Рязани работают настоящие профессионалы.

Безопасные расчеты

В финал по дисциплине «Сервис безопасных расчетов» вышли три представителя риелторских компаний. Риелторам необходимо было записать клиента на сделку по купле-продаже участка за наличные деньги сервисом «Безопасные расчеты», перенести сделку из одного филиала Сбербанка в другой, добавить в сделку представителей покупателя и продавца, перенести сделку на другую дату, сохраняя последний адрес, а потом отменить запись.

В итоге чемпионом по сервису безопасных расчетов стала Дарья Шанаева из АН «Удачный Выбор», призерами - Евгения Шпильман, представляющая Центральную ипотечную корпорацию, и Ольга Макарочкина из АН «Личный Риэлтор».