Глава администрации Рязани и депутаты поздравили работников Ново-Рязанской ТЭЦ с Днем энергетика

Поздравить энергетиков с профессиональным праздником приехала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ отметили День энергетика. В атмосфере одновременно торжественной и уютной, ведь станция – как второй дом, работников чествовали наградами, звучали добрые пожелания в связи с профессиональным праздником.

- Вы самые лучшие.Спасибо за ваш труд, так держать! Первый тост у нас всегда поднимают за безаварийность. Желаю, чтобы все у нас на предприятии было хорошо. За окном -20 градусов, поэтому мы не имеем права подвести жителей нашего города, - поздравил коллег председатель Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков.

Он также отметил, что ТЭЦ заботится о своих работниках, и это наилучшим образом показывает отсутствие текучести кадров.

От имени исполнительной и законодательной власти региона энергетиков поздравила депутат Рязанской областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

От имени исполнительной и законодательной власти региона энергетиков поздравила депутат Рязанской областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

- Мы, рязанцы, очень благодарны вам за свет и тепло. Благодаря вам люди могут жить в комфорте. Времена сейчас сложные, но вы развиваетесь. Вы наша опора. С праздником вас! – обратилась к работникам предприятия Татьяна Васильевна.

За большой личный вклад в развитие теплоэнергетической отрасли и многолетний добросовестный труд Татьяна Гусева вручила передовикам труда знаки губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской», «За усердие», «195 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина», благодарности и ценные подарки губернатора Рязанской области, почетные грамоты регионального министерства ТЭК и ЖКХ и Рязанской областной Думы. Кроме того, начальнику электрической лаборатории электрического цеха Андрею Волкову присвоено звание Почетного работника ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Отдельно Татьяна Гусева как президент Рязанской торгово-промышленной палаты отметила председателя Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолия Шестакова дипломом «За мужество в отстаивании бизнеса, сохранение традиций и коллектива станции».

Татьяна Гусева как президент Рязанской торгово-промышленной палаты отметила председателя Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолия Шестакова дипломом «За мужество в отстаивании бизнеса, сохранение традиций и коллектива станции».

Поздравить энергетиков с профессиональным праздником приехала глава администрации Рязани Елена Сорокина:

- Примите теплые и искренние поздравления! Вы обеспечиваете теплом 60% жилых домов Рязанской области, социальные объекты, Южный промузел. От вашей работы без преувеличения зависят комфорт и безопасность сотен тысяч людей. Вы работаете на очень надежном предприятии: станция уже трижды проходила международную сертификацию - производственные процессы на ТЭЦ соответствуют стандартам мирового уровня. Вы заботитесь об экологии города, - сказала в своей речи Елена Борисовна.

Профсоюзных активистов наградили председатель Рязанской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр Ильич Семенов (на фото - справа) и председатель первичной профсоюзной организации НР ТЭЦ Алексей Геннадьевич Бушев (слева).

Депутат Рязанского городской Думы Елена Волкова поздравила энергетиков от имени коллег-депутатов и фракции партии «Единая Россия».

- Ваше предприятие - это катализатор развития промышленной и социальной жизни города. Спасибо за то тепло и комфорт, которые вы дарите каждой рязанской семье, – сказала Елена Валериевна.

Депутат Рязанского городской Думы Елена Волкова поздравила энергетиков от имени коллег-депутатов и фракции партии «Единая Россия».

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов напомнил, что в 2020 году отмечалось столетие со дня принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). Именно это событие легло в основу праздника, который ежегодно отмечается по всей стране. А энергетика, как отметил руководитель, - это основа почти всех сфер деятельности, включая промышленность.

- Поэтому на нас лежит очень большая ответственность, и мы должны ей соответствовать как в профессиональном плане, так и в социальном. Вы сами это понимаете и следуете этому принципу, - отметил Андрей Владимирович.

Андрей Богданов (на фото - сллева) и Михаил Иванчиков.

Бурными аплодисментами работники ТЭЦ поблагодарили Андрея Богданова за многолетний и плодотворный труд в качестве своего директора, когда председатель Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков объявил собравшимся о его уходе с поста руководителя. Впервые Андрей Богданов пришел на предприятие в 2009 году, и за это время Ново-Рязанская ТЭЦ стала одним из лидеров отрасли. Возглавить станцию совет директоров доверил Михаилу Иванчикову, работавшему заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования.

Председатель Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков (справа) объявил о назначении на должность директора Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаила Иванчикова (слева).

Михаил Иванчиков в 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности инженер-теплотехник. Начал свой трудовой пусть на станции с машиниста-обходчика по котельному оборудованию,затем работал машинистом центрального теплового щита управления котлами, начальником смены, начальником котельного цеха, а в 2013-м был назначен заместителем главного инженера.

НАША СПРАВКА

Эффективная и бесперебойная работа Ново-Рязанской ТЭЦ достигнута за счет реконструкции и модернизации производства. Одним из крупнейших инвестиционных проектов стал ввод в эксплуатацию современной теплофикационной турбины №4, благодаря которой повысилась надежность теплоснабжения. На предприятии реконструирован химический цех с внедрением автоматизированных процессов химводоподготовки. Проведена модернизация автоматизированных систем управления ряда котлоагрегатов, турбогенераторов, установки подогрева сетевой воды, бойлерной установки и мазутного хозяйства. В 2020-2021 годах проведены работы по проектированию и строительству новой вентиляторной градирни №3. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию в 2022 году она позволит станции в летний период отпускать потребителям дополнительно более 70 МВт электрической энергии.

В 2020-2021 годах на Ново-Рязанской ТЭЦ проведены работы по проектированию и строительству новой вентиляторной градирни №3

«В ходе отопительного сезона Ново-Рязанская ТЭЦ работает без перебоев, стабильно обеспечивает потребителей города Рязани тепловой и электрической энергией, в полном объеме выполняет свои договорные обязательства по поставке тепловой энергии в магистрали Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей», - рассказали на предприятии.

Коллектив станции неоднократно был отмечен престижными наградами. На Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге Ново-Рязанская ТЭЦ награждена дипломом Министерства энергетики РФ как победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике» в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни и распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников».