Результаты экспертизы: кто из рязанских производителей химичит с колбасой «Докторской»

Приготовление фарша для «Докторской» колбасы в мясном цехе на мясоперерабатывающем заводе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представить в нашей стране новогодний стол без салата оливье практически невозможно. Вариаций этого блюда много. В основном отличается мясная начинка: одни кладут вареную говядину, другие - вареную куриную грудку, но большинство не заморачивается, а использует для этой цели колбасу, как правило, «Докторскую».

В советское время рязанцы возили колбасу из Москвы, сейчас проблем с этим продуктом нет - можно купить в любом магазине. Но вот качество… Многие до сих пор вспоминают «тот самый вкус» колбасы советских времен, возможно, в этом есть психологический момент - ведь тогда колбаса была нечастой гостьей на нашем столе. Можно ли найти что-то подобное сейчас? Думается, да. Но еще один немаловажный момент - ее качество.

ГОСТ или ТУ?

Для «Докторской» колбасы разработан специальный стандарт качества, предъявляющий довольно строгие требования: в ней должно быть 75% свинины, 25% говядины, посолочная смесь, специи. Допускается добавление молока, яиц или меланжа - для клейкости фарша. И никаких других видов мяса, а тем более растительных компонентов.

Но некоторые производители идут на хитрость - делают колбасу по собственной рецептуре, Техническим Условиям (ТУ), называя ее двойным наименованием, например, «Докторская экстра», «Докторская по-…» и так далее. Хорошо это или плохо? С одной стороны, в этом случае производитель может улучшить продукт, например, положить в него больше говядины. Кстати, в Белоруссии так и происходит - там тэушные товары котируются выше и стоят дороже. У нас же, как правило, все наоборот - если стоит значок ТУ, значит, на хорошее качество лучше не рассчитывать.

Такая разная колбаса…

Почему бы не выяснить, из чего сегодня делают «Докторскую», подумали мы и отправили на экспертизу несколько популярных образцов. Приоритет отдавался местному производителю, но также в поле нашего зрения попали две известные иногородние марки - «Владимирский стандарт» и «Стародворье». Также был контрольный образец - колбаса, изготовленная одним из наших сотрудников.

Колбасу иногородних производителей, а также марок «Окское подворье», «Скопинский мясокомбинат» купили в супермаркетах. «Авангард», «Три крестьянина», «Жито», «Соколовские колбасы» в их фирменных магазинах на ул. Есенина, ул. Дзержинского и в поселке Храпово соответственно.

Насторожила нас «житовская» колбаса - если все производители указывали на батоне состав, название и стандарт производства, то у «Жито» было указано: «Докторская», дата изготовления и срок годности. Сопроводительных документов на этот товар в магазине не оказалось. Оставшиеся два вида мы купили на ярмарке выходного дня - производства цеха РГАТУ и ИП Ржавский. Последний производитель делает колбасу по ТУ (как и «Авангард»).

- У нас очень хорошая колбаса, только из свинины и говядины - заверила нас продавец, - ни сои, ни курицы в ней нет!

Что ж, доверяй, но проверяй. Тем более что этого производителя ловили на использовании незаявленных компонентов, той же сои, при проведении предыдущей экспертизы пару лет назад.

Вся колбаса в целом виде была доставлена в областную ветлабораторию для независимого исследования. Проверить ее мы попросили на наличие ДНК сои, курицы и свинины.

На экспертизу отправили 11 образцов колбасы - 10 заводских и один кустарный.

Без яиц, но с соей

В девяти из 11 образцов обнаружили ДНК курицы. Неужели нас обманывают?

- Вовсе нет, - считает эксперт рязанской облветлаборатории Григорий Заболотин, - если в фарш добавили яйца, что допускается технологией, то куриное ДНК будет видно. Вот если обнаружили сою - тогда это стопроцентный фальсификат.

Но с другой стороны, если нет куриного ДНК, значит, и яиц нет! А может быть, яйцами производитель маскирует добавление в фарш курятины?

- Яйца выполняют в фарше склеивающую функцию, - говорит заведующий учебнопроизводственным комплексом РГАТУ Алексей Шеставин. - И если их нет, значит, применяют какой-то эмульгатор. Да и курицу добавлять сейчас не имеет смыла - цена на филе птицы сравнялась со свининой.

Так что отсутствие ДНК курицы нельзя считать ни плюсом, ни минусом. В отличие от сои. Замена животного белка растительным - откровенный обман потребителя. И здесь нахимичили два рязанских производителя: «Три крестьянина» - фирма, позиционирующая себя как производитель самой натуральной фермерской продукции, и «Жито» - не даром они поскромничали с этикеткой и сопроводительными документами. Может быть, они делают ее по ТУ - тогда к ним вопросов нет. Но стандарт производства узнать не удалось.

Теперь, дорогие рязанцы, вы знаете, что входит в состав колбасы на прилавках наших магазинов и можете уже осознанно решить, что на этот раз порезать в любимый оливье.

Приятного аппетита и сытного стола вам в новом году!

Результаты экспертизы «Докторской» колбасы на наличие сои, курицы и свиньи.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Срослова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

- «Докторская» колбаса, если она сделана по ГОСТу, считается диетическим продуктом и даже может быть использована в лечебном питании. Поэтому нет ничего плохого, если несколько раз в неделю вы будете делать себе с ней бутерброды.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Не доверяешь никому? Сделай колбасу сам!

Сотрудник нашей редакции Николай Мальцев увлекается изготовлением колбасы. Его конек - сыровяленые колбасы. Но также он может сделать и вареную, в том числе и «Докторскую». Благо, это не так сложно. И он поделился рецептом ее приготовления:

- Технология изготовления в домашних условиях такая. Мясо самым тщательным образом отжиловывается, нарезается на кусочки 2 на 2 см, перемешивается с солью, сахаром и специями и дальше в кастрюле помещается в холодильник на засолку.

Через сутки мясо пропускаем через мясорубку. Дважды! После чего делаем из фарша тонкие пласты и, запаковав каждый в полиэтилен, помещаем в морозилку. Фарш должен сцепиться холодом, немного затвердеть. Через 30-40 минут пласты фарша по очереди достаем из морозилки, чтобы измельчить в куттере.

Куттер - это нюанс, но без него «Докторской» колбасы не сделаешь. Он как большой блендер. Из мяса он делает уже не фарш, а крем - так называемую эмульсию. При 2400 оборотах в минуту, которыми куттер измельчает подмороженный фарш, мясо нагревается, и тот факт, что оно было ледяным, очень помогает не довести температуру до критических 18 градусов через 5 минут измельчения куттером. Именно в момент куттерования в каждый килограмм мясной эмульсии добавляются два яйца и 150 мл молока.

Когда эмульсия готова, ее нужно набивать в искусственную оболочку калибром 10 см. Набивка осуществляется через мясорубку посредством насадки. Поскольку полиамидная оболочка очень прочная, ее нужно набивать максимально плотно, батон должен быть очень тугим. Набивка должна быть равномерной. Недопустимо оставлять внутри батона пузырьки воздуха. Батон завязывается с обеих концов веревкой: хлопчатобумажной, ни в коем случае не джутовой.

Дальше батоны нужно поместить на два часа в паровую баню. Я это сделал с помощью советской соковарки. Во внутренний перфорированный дуршлаг, куда обычно кладутся фрукты, я положил два килограммовых батона колбасы. Внимание: температура пара не должна превышать 90 градусов. Это значит, что вода в поддоне пароварки не должна кипеть. Она должна находиться в состоянии предзакипания.

После двух часов паровой бани колбаса вынимается из пароварки и остужается на прохладном балконе. Батоны очень горячие, прямо огненные, остывают долго, не менее полутора часов. Все. Дальше можно есть, наслаждаться вкусом. Продукт действительно очень сильно отличается от современных докторских колбас.

Для колбасы нам потребуется:

750 граммов чистой свинины (500 граммов карбоната, 250 граммов бекона), 250 граммов говяжьей вырезки, 2 деревенских яйца, 150 мл молока, 20 граммов нитритной соли, 5 граммов сахара, 2 грамма молотого черного перца, 2 грамма мускатного ореха, 2 грамма кардамона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!