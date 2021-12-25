В полку рязанских нефтяников прибыло

В командообразующем мероприятии «Эстафета поколений» участвовали молодые нефтяники и их наставники.

Казалось бы, устройство на работу - обыденная вещь. Подал заявление, кадры одобрили - и можешь приступать к исполнению своих служебных обязанностей. Но это просто для тех, у кого уже есть опыт работы.

Раньше, когда каждую осень приходили новые кадры, на крупных предприятиях молодежь торжественно посвящали в профессию. Однако в РНПК и сегодня продолжают сохранять эту замечательную традицию. Ежегодно на завод трудоустраиваются около 50 молодых специалистов.

Готовят кадры еще со школы

Нефтезавод, как хороший тренер, растит свои будущие кадры со средней школы. Для этого организованы специальные «Роснефть-классы», проводятся различные занятия по профориентации.

Свою жизнь с нефтепереработкой я связал еще в 10м классе, это был 2007 год, начал свое выступление на церемонии посвящения в нефтяники Кирилл Бабкин, начальник отдела инженерного моделирования АО «РНПК». Завод проводил олимпиаду по химии для школьников, я стал призером олимпиады, получил целевое направление в вуз, потом приезжал каждый год на практику, проходил производственную практику, а потом так же, как и вы, прошел путь молодого специалиста. Активно участвовал в мероприятиях и даже сегодня в начале мероприятия видел свою фотографию на слайде. Хотел бы сказать, что на заводе выстроена система подготовки кадров, вам предоставляется возможность развития ваших профессиональных компетенций.

Кстати, Кирилл Бабкин по результатам заводского конкурса в текущем году признан на заводе лучшим наставником молодых специалистов.

Каждый поступивший на работу в РНПК после студенческой скамьи - уже лучший из лучших. Но при столь серьезном старте их подготовка и профессиональный рост не заканчиваются.

- Я закончил Рязанский государственный радиотехнический университет по специальности «электроэнергетика», «электротехника», - говорит Илья Орлов, электромонтер цеха по эксплуатации элекрооборудования. - Устроился работать на нефтезавод. Теперь вот начинаю путь молодого специалиста.

Клятва профессии, клятва заводу

Но мало попасть в штат, надо стать полноценным нефтяником, а для этого необходимо пройти процедуру своеобразной инициации - посвящение.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», торжественно приняла в свои ряды 20 новых нефтяников. Для вчерашних выпускников вузов России нефтезавод стал первым местом работы. Сегодня новички работают по таким специальностям как оператор технологических установок, инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер по охране труда, приборист, экономист.

Церемонию посвящения открыл генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов, который поздравил молодых коллег со значимым в их жизни событием:

- Старт у вас более чем серьезный, однако, прошу вас на этом не заканчивать свое образование, свое развитие. Больше интересуйтесь, будьте любознательными, так как любая мелочь может пойти вам на пользу. У нашего завода большие планы по его развитию, поэтому вы сможете стать не только свидетелями больших перемен, но и его активными участниками. Желаю, чтобы каждый из вас занял достойное место в нашей трудовой семье и состоялся как профессионал своего дела.

Многие из ребят уже проходили производственную и преддипломную практику в подразделениях нефтезавода, поэтому посвящение в нефтяники для них было долгожданным событием.

- Я учился в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники на инженера автоматизации систем управления и с 3-го курса захотел работать на производстве, - сказал инженер цеха контрольно-измерительных приборов Вадим Костин, - считаю, что работа на рязанском нефтеперерабатывающем заводе для меня будет хорошим началом.

Молодые нефтяники поклялись приложить все усилия, чтобы быть полезными нефтезаводу, «Роснефти» и нефтяной отрасли.

Поприветствовать молодых коллег пришел и главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев: Мне, как главному инженеру предприятия, важно, чтобы наш завод работал как единый слаженный механизм, безопасно и эффективно, а процессами управляли профессиональные кадры. Уверен, каждый из вас еще сыграет ключевую роль в решении важных задач, стоящих перед предприятием. Ну а сейчас, пока вы еще в самом начале пути, вам в помощь наставники, ваши старшие коллеги. Рекомендую вам пройти вместе с ними многие километры на обходах, задать любые интересующие вас вопросы, чтобы лучше понять всю глубину производства. Вместе со знаниями, полученными в вузе, это поможет вам заложить прочную основу ваших профессиональных компетенций, обеспечит нашему предприятию и в целом компании «Роснефть» движение вперед, а многим из вас, уверен, поэтапное продвижение по карьерной лестнице.

Для новичков и их наставников была подготовлена насыщенная программа с проведением командообразующего мероприятия «Эстафета поколений» с элементами интеллектуальной игры.

В финале церемонии новоиспеченные нефтяники дали клятву на верность профессии. Молодые нефтяники пообещали отдавать работе свои силы, знания, опыт, проявлять инициативу, постоянно искать новые нестандартные решения. Приложить все усилия, чтобы быть полезным Рязанской НПК, компании «Роснефть» и нефтяной отрасли.

- Хотелось бы, чтобы школьники, которые сейчас заканчивают 10-11-е классы, те студенты, которые учатся в профильных вузах, понимали, что мы к вопросу подготовки кадров относимся очень серьезно, - говорит генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. - Мы понимаем, что без молодежи развития компании нет.

Рязанская НПК уделяет значительное внимание подготовке кадров и при приеме на работу молодежи реализует корпоративную программу поддержки молодых специалистов. В рамках программы предприятие за каждым закрепляет наставника, который в течение трех лет обучает и погружает в профессию, в работу, отвечает на многочисленные вопросы, знакомит с коллективом. Церемония посвящения в нефтяники является для новых сотрудников важным инструментом адаптации. Наиболее активные ребята могут войти в Совет молодых специалистов, который также содействует развитию новых работников, в том числе поддерживает их участие в научно-технических конференциях.

НАША СПРАВКА

Где учат будущих нефтяников:

Подготовительное школьное образование:

«Роснефть-класс» в средней школе №43.

Среднее специальное образование:

Рязанский колледж электроники (направления: «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»);

Касимовский нефтегазовый колледж (направления: «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»).

Высшее образование:

Рязанский государственный радиотехнический университет (направление «Химическая технология органических веществ»).